EXIL (SIWEL) — Dans un communiqué daté du 31 octobre 2026, Karim Achab, Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), dénonce l’inscription des villes historiques de Vgayet (Béjaïa, Bougie, Saldae) et de Mila (Milev) au Registre du patrimoine architectural et urbain des pays arabes, relevant de l’ALECSO.

Dénonçant une tentative d’appropriation du patrimoine kabyle et amazigh par les autorités algériennes, il souligne que cette démarche, loin d’honorer la civilisation arabe, risque au contraire de porter atteinte à la crédibilité et à la respectabilité des pays arabes en leur attribuant un héritage historique qui ne saurait être présenté comme exclusivement arabe.

Réaffirmant son profond respect pour les peuples arabes et leur patrimoine civilisationnel, le Gouvernement kabyle appelle ces pays à ne pas cautionner ce qu’il considère comme une entreprise de dépossession identitaire, rappelant que la défense de l’histoire et de l’identité kabyles ne saurait se faire au détriment du respect dû aux autres peuples et civilisations.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE KABYLIE

GOUVERNEMENT KABYLE EN EXIL

COMMUNIQUÉ DU PREMIER MINISTRE

Vgayet (Béjaïa, Bougie, Saldae) Et Mila (Milev), Villes Arabes ?

L’Algérie porte atteinte à la respectabilité des pays arabes

Le Gouvernement kabyle en exil dénonce avec la plus grande fermeté cette tentative de dépossession identitaire et culturelle du patrimoine historique de la Kabylie. Nous refusons que les racines amazighes de Vgayet (Béjaïa/Bougie) et de Mila soient niées, occultées ou diluées dans un récit identitaire que le régime algérien tente, par racisme, de nous imposer.

Nous tenons à le rappeler avec force : notre dénonciation ne vise ni les peuples arabes ni leur civilisation. Celle-ci est riche et prestigieuse en elle-même et n’a nul besoin des affabulations mensongères du régime algérien pour être reconnue mondialement comme telle.

Loin d’honorer la civilisation arabe, cette tentative de spolier le peuple kabyle de son patrimoine culturel, loin de servir la cause arabe, vise au contraire à lui porter atteinte.

C’est précisément dans cet esprit que le président de la République fédérale de Kabylie, Ferhat Mehenni, a mis en garde le président de la Ligue arabe contre les effets contreproductifs d’une telle initiative. Il a appelé les pays arabes à ne pas cautionner cette entreprise de dépossession et à rejeter toute démarche visant à faire du patrimoine kabyle et amazigh un instrument d’appropriation identitaire.

L’histoire n’est pas une matière que l’on remodèle au gré des sombres et criminels desseins politiques d’un pouvoir qui, depuis des décennies, s’emploie à nier notre identité, à marginaliser notre langue et à confisquer notre mémoire collective.

Toucher à notre patrimoine, c’est s’attaquer à notre identité. Falsifier notre histoire, c’est tenter de nous déposséder de ce que nous sommes.

Fait au nom du Gouvernement kabyle en exil.

Le Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil

Karim Achab

Exil, le 31 octobre 2026

SIWEL 31245 OCT 26