Communiqué du ministère de l’Intérieur du Gouvernement kabyle en exil (Anavad)

Le Ministère de l’Intérieur du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) exprime sa plus vive inquiétude face aux nombreux incendies qui touchent actuellement plusieurs régions de la Kabylie. De nombreux foyers sont signalés aux quatre coins du territoire, dans un contexte marqué par une forte canicule, des vents favorables à la propagation des flammes et une sécheresse persistante.

Le Ministère appelle l’ensemble de nos concitoyens kabyles à faire preuve de la plus grande vigilance, à éviter tout comportement susceptible de provoquer un départ de feu et à respecter strictement les consignes de sécurité afin de préserver les vies humaines, les villages, les forêts ainsi que le patrimoine naturel de la Kabylie.

Le Ministère constate, avec une profonde préoccupation, que les moyens mobilisés pour faire face à cette situation demeurent insuffisants. Les services de la Protection civile sont confrontés à un manque de ressources matérielles et humaines qui limite leur capacité d’intervention rapide et efficace. Selon l’analyse du Ministère, cette situation révèle également des défaillances en matière d’organisation, d’anticipation et de stratégie, qu’il attribue à la gestion jugée catastrophique des autorités coloniales algériennes.

Face à cette urgence, le Ministère appelle à la mobilisation de toutes les énergies. Les citoyens, les comités de villages, les associations, les bénévoles ainsi que les membres de la diaspora sont invités à soutenir les efforts de prévention, d’assistance aux populations sinistrées et de protection de notre patrimoine forestier, dans le strict respect des consignes de sécurité.

Le Ministère exprime son entière solidarité aux familles touchées, aux blessés, aux habitants contraints de quitter leurs foyers, ainsi qu’à tous les volontaires et personnels engagés sur le terrain pour lutter contre les flammes au péril de leur vie.

Le Ministère de l’Intérieur de la Kabylie en exil continuera de suivre avec la plus grande attention l’évolution de la situation et appelle la communauté internationale ainsi que les organisations humanitaires compétentes à rester attentives aux conséquences humaines, environnementales et matérielles de cette catastrophe.

Enfin, le Ministère rappelle que la Kabylie demeure profondément marquée par les tragédies des incendies de 2021 et de 2023. Ces événements ont laissé des blessures humaines, environnementales et mémorielles qui restent encore vives. Le Ministère réaffirme sa position selon laquelle ces incendies étaient d’origine criminelle et en attribue la responsabilité au régime colonial algérien. Il estime que la vérité et la justice demeurent indispensables afin que les responsabilités soient pleinement établies.

La Kabylie n’oubliera jamais les victimes de ces tragédies, ni les immenses pertes humaines, forestières et matérielles qu’elles ont engendrées. Plus que jamais, la protection de notre peuple, de notre territoire et de notre patrimoine naturel exige des moyens adaptés, une organisation efficace, une stratégie de prévention rigoureuse et une indépendance politique.

Fait le 12 juillet 2026.

Boutegrabet Mounir

Ministre de l’Intérieur du Gouvernement kabyle en exil

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