Genèse et perspectives de la journée de la Nation Kabyle : analyse socio-politique. Par Raveh Urahmun

EXIL (SIWEL) — À la veille de la Journée de la Nation Kabyle, célébrée chaque année le 14 juin, cette contribution du sociologue Raveh Urahmun revient sur les fondements historiques, politiques et symboliques de cette date devenue l’un des marqueurs majeurs de la conscience nationale kabyle contemporaine. Héritière des sacrifices du Printemps noir de 2001 et des luttes menées contre les politiques d’effacement identitaire, cette journée s’est progressivement imposée comme un moment de mémoire, de réflexion et de projection vers l’avenir pour un peuple engagé dans la défense de son existence collective :

Genèse et perspectives de la journée de la Nation Kabyle : analyse socio-politique

L’institution de la Journée de la Nation Kabyle s’inscrit dans un long processus historique marqué par des rapports conflictuels entre la Kabylie et le pouvoir politique algérien. Avant d’analyser l’émergence de cette journée mémorielle et politique, il convient de revenir sur une période charnière caractérisée par ce que l’on peut qualifier de naïveté politique, de compromissions et de formes de collaboration passive de certaines élites kabyles avec un système fondamentalement hostile à l’expression identitaire kabyle.

Pendant longtemps, nous n’avons pas eu le courage de regarder la réalité en face alors que, depuis 1962, un mensonge d’État s’est imposé. Un mensonge fait de négation, de stigmatisation et de violence. La Kabylie a vu ses enfants humiliés, emprisonnés, torturés, contraints à l’exil ou assassinés. Elle a vu sa terre brûlée et appauvrie. Le peuple kabyle est demeuré prisonnier d’un système dont la force ne réside pas seulement dans la répression, mais également dans sa capacité à coloniser les esprits.

Et puis, l’histoire nous a rattrapés. La réalité apparaît dans sa nudité : on ne peut dialoguer avec un système qui nie notre existence. Le « Printemps noir » de 2001 constitue, à cet égard, un point de rupture majeur. Il met fin à une phase durant laquelle une partie significative de la population et de ses représentants croyait encore possible la démocratisation interne d’un système étatique centralisé et idéologiquement homogénéisant. Cette rupture avait été précédée par des signaux politiques forts, dont le discours prononcé par le défunt président Abdelaziz Bouteflika à Tizi Ouzou en septembre 1999, lequel ne dissimulait pas son hostilité à l’égard des revendications identitaires kabyles.

Le discours présidentiel de 1999 et sa portée politique

Lors de cette visite officielle, plusieurs déclarations publiques furent perçues par une large frange de la population kabyle comme ouvertement hostiles à la reconnaissance linguistique et identitaire amazighe, et plus particulièrement kabyle.

Parmi les propos restés dans les mémoires figurent notamment :

« Si le tamaziɣt devait devenir langue nationale, elle ne sera jamais officielle. Si elle devait devenir langue nationale, ce serait par voie référendaire ! »

« Je suis venu ici crever votre ballon de baudruche ! »

« Je suis venu rendre visite à des géants, je n’ai rencontré que des nains ! »

L’analyse de ces déclarations permet de dégager plusieurs lectures politiques :

Le recours à la voie référendaire apparaît comme un mécanisme d’exclusion structurelle, compte tenu du déséquilibre démographique défavorable aux Kabyles ;

Ces propos peuvent être compris comme une mise en garde contre toute forme de contestation politique ou identitaire ;

L’argument religieux est mobilisé afin de légitimer l’exclusivité linguistique de l’arabe, présenté comme langue unique en raison de son statut coranique.

Enfin, ce discours peut être interprété comme une démonstration de force révélant l’asymétrie des rapports entre l’État et le peuple kabyle marginalisé, ainsi que la passivité et la défaillance de certaines élites locales.

Ces éléments soulèvent une question : de telles prises de position ne relèveraient-elles pas d’une stratégie de test politique visant à évaluer la capacité de réaction et de mobilisation de la société kabyle ? Une pratique observée ultérieurement dans d’autres décisions controversées, telles que les tentatives d’interdiction de symboles culturels, dont la robe kabyle traditionnelle. Cette dernière affaire suscita une réaction généralisée en Kabylie et contraignit les autorités à reculer.

Responsabilités politiques et élitaires

Dans ce contexte, le rôle des formations politiques se réclamant de la Kabylie mérite une analyse critique. Leur concurrence pour l’hégémonie politique en Kabylie, sans remise en cause fondamentale du cadre idéologique et institutionnel de l’État, a souvent contribué à réduire la Kabylie à un simple espace régional, niant sa dimension nationale et historique spécifique.

Par ailleurs, une fraction, certes minoritaire, de Kabyles — notamment au sein de certaines élites administratives, intellectuelles et politiques — continue de s’inscrire dans le sillage d’un pouvoir qui mène une politique d’anéantissement de leur peuple. Cette situation pose la question des mécanismes de cooptation, d’aliénation politique et de reproduction des rapports de domination.

Contexte historique et idéologique de la question kabyle

L’hostilité à l’égard de l’identité kabyle ne saurait être comprise indépendamment de l’histoire du « mouvement national algérien » et de ses prolongements idéologiques. Depuis l’émergence des courants badissiste et messaliste, puis l’implantation de l’idéologie arabo-islamique d’inspiration baathiste, la kabylité a progressivement été érigée en altérité problématique, perçue comme une menace pour l’unité idéologique de l’État.

Pendant que les élites kabyles, dans leur incroyable naïveté, luttaient — entraînant avec elles une grande partie du peuple — pour démocratiser un système « kabylophage » par essence et bâtir un État démocratique inspiré de l’organisation sociopolitique de la Kabylie ancestrale, se mettait en place une dynamique de disparition programmée de l’ancestralité en général et de la kabylité en particulier. Une dynamique ethnocidaire qui conduit aujourd’hui à des dérives aux accents génocidaires.

Le fil conducteur apparaît clairement :

Tuer la langue, car tuer la langue d’un peuple, c’est tuer le peuple. La langue kabyle a été réduite au statut de « dialecte régional », invisibilisée et exclue des espaces publics et institutionnels ;

S’attaquer à la culture afin de la phagocyter, se l’approprier, la travestir puis l’effacer. L’ancestralité amazighe a été présentée comme un vestige archaïque incompatible avec une identité nationale définie exclusivement par l’arabité et l’islamité ;

Disqualifier les références ancestrales et falsifier l’histoire afin d’effacer la mémoire collective.

L’ensemble de ces politiques participe d’un projet de recomposition identitaire visant à produire une population homogénéisée, déracinée de sa mémoire historique, privée de ses référents culturels propres et intégrée de force dans un récit national construit artificiellement.

Violence politique et recomposition idéologique après 2001

Depuis le Printemps noir de 2001, la question kabyle a acquis une visibilité accrue, entraînant une recomposition du discours idéologique dominant.

Cette recomposition s’est accompagnée d’une normalisation de la violence politique qui s’apparente à une forme d’épuration ethnique, marquée par la répression, l’emprisonnement massif, les assassinats ciblés, les massacres de masse, l’exil contraint et la criminalisation systématique de toute pensée dissidente.

L’idéologisation croissante de la société, notamment à travers les systèmes éducatif et culturel, a favorisé la diffusion d’une vision de la religion fondée sur l’obéissance aveugle et le rejet de la différence. Une vision dans laquelle l’homme prétend se substituer à Dieu pour justifier la torture, le meurtre et diverses formes de violence au nom d’une prétendue punition divine.

On assiste ainsi au développement de mécanismes de paranoïa collective, de phobies identitaires et d’une haine systématique de tout ce qui s’écarte du champ politico-idéologique dominant. Dans ce cadre, la confrontation entre la Kabylie et le système politique algérien s’est progressivement structurée autour d’une opposition entre kabylité et arabité, donnant lieu à des exactions touchant toutes les générations.

Selon cette lecture, il y aurait eu un passage progressif d’un ethnocide culturel à un projet de destruction plus systématique, qualifié d’« opération politique zéro Kabyle ».

Le Printemps noir et la naissance de la Journée de la Nation Kabyle

Le Printemps noir de 2001, marqué par l’assassinat de 130 jeunes manifestants, aux mains nues, sous les balles des forces de répression, ainsi que par des centaines de blessés, dont beaucoup demeurent handicapés à vie, constitue un traumatisme fondateur.

Il a provoqué une rupture irréversible dans le rapport des Kabyles à l’État algérien, mettant fin à l’illusion d’une intégration égalitaire au sein d’un projet national commun.

Les mobilisations massives qui ont suivi, notamment la marche de millions de Kabyles sur Alger malgré une répression brutale, ont donné naissance à la Journée de la Nation Kabyle.

Cette date symbolise à la fois la mémoire des victimes, l’affirmation d’une conscience nationale kabyle et l’internationalisation de la question kabyle, portée par le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie.

Une journée de mémoire et d’avenir

La Journée de la Nation Kabyle s’inscrit dans une dynamique de résistance historique, mémorielle et politique. Elle est un jour de résilience ; un jour de rupture avec le mensonge nationaliste ; un jour de révélation où la Kabylie s’est découverte à elle-même ; un jour d’ouverture vers la liberté et vers une Kabylie assumant pleinement son existence sur la scène internationale.

Elle témoigne de la volonté d’un peuple de préserver son identité, sa langue, sa culture et sa mémoire face à un projet étatique homogénéisant et excluant.

Comme l’écrivait F. Scott Fitzgerald : « On peut être persuadé que la situation est désespérée sans pour autant renoncer à vouloir la changer. »

Et comme le rappelait Léon Tolstoï : « Les guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. »

Ancrée dans une histoire millénaire, la kabylité se projette désormais à travers son État renaissant et sa République fédérale naissante dans une quête de reconnaissance internationale et d’inscription parmi les nations libres, portée par une temporalité longue où la patience et la persévérance constituent des formes fondamentales de la lutte politique.

Raveh Urahmun

Exil, le 11 juin 2026

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