Gouvernement kabyle en exil (Anavad) : 16 ans au service de la cause nationale kabyle

EXIL (SIWEL) — Le 1er juin 2026 marque le 16ᵉ anniversaire du Gouvernement Kabyle en exil (Anavad), fondé le 1er juin 2010 afin de doter la Kabylie d’une représentation politique et institutionnelle capable de porter la voix du peuple kabyle sur la scène internationale.

Depuis seize années, malgré l’exil, la répression et les obstacles dressés contre l’expression démocratique du peuple kabyle, l’Anavad n’a cessé d’œuvrer à la défense des droits nationaux de la Kabylie, à la promotion de son droit à l’autodétermination et à la reconstruction progressive de ses institutions nationales.

Ces seize années ont été marquées par plusieurs étapes majeures. Après avoir porté la question kabyle auprès des instances internationales, le Gouvernement kabyle en exil a franchi un tournant historique avec la proclamation de la Renaissance de l’État kabyle le 20 avril 2024 devant le siège des Nations unies à New York, réaffirmant l’existence historique et juridique de la nation kabyle.

Cette dynamique a conduit à une autre étape décisive avec la Déclaration d’indépendance de la Kabylie proclamée le 14 décembre 2025 à Paris, consacrant la volonté du peuple kabyle de recouvrer pleinement sa souveraineté nationale et d’inscrire son avenir parmi les nations libres du monde.

Ces avancées s’ajoutent à un travail constant d’internationalisation de la question kabyle, de défense des prisonniers d’opinion, de mobilisation de la diaspora, de promotion de la langue et de la culture kabyles, ainsi que de mise en place des institutions appelées à servir l’État kabyle.

En ce jour anniversaire, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui, depuis des décennies, ont contribué à maintenir vivante la cause kabyle, parfois au prix de l’exil, de la prison ou de lourds sacrifices personnels.

L’histoire d’un peuple ne se mesure pas seulement au temps écoulé, mais à sa capacité à préserver son identité, à défendre ses droits et à poursuivre son destin malgré les épreuves.

Seize ans après sa fondation, l’Anavad poursuit sa mission avec la même détermination : représenter la Kabylie, défendre ses intérêts nationaux et accompagner la marche de la nation kabyle vers la pleine effectivité de sa souveraineté.

01 juin 2010 – 01 juin 2026

16 ans d’engagement au service de la Kabylie.

De la Renaissance de l’État kabyle à la Déclaration d’indépendance, une même volonté : la liberté du peuple kabyle.

Tudert i Teqvaylit.

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SIWEL 011200 JUIN 26