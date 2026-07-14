Ferhat Mehenni dénonce de « nouvelles accusations mensongères » du régime algérien contre le MAK et annonce la réunion d’urgence du Haut Conseil à la Sécurité de la Kabylie

EXIL (SIWEL) — À la suite de l’annonce par le ministère algérien de la Défense du démantèlement présumé d’un groupe présenté comme lié au MAK et composé notamment de ressortissants marocains, des accusations relayées par les médias officiels algériens, Ferhat Mehenni, président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination kabyle (MAK) a vivement réagi en dénonçant un « nouveau montage mensonger » visant, selon lui, à criminaliser le mouvement indépendantiste kabyle après le rejet massif par la Kabylie des élections législatives algériennes du 2 juillet. Il annonce la convocation en urgence du Haut Conseil à la Sécurité de la Kabylie et une allocution destinée au peuple kabyle ainsi qu’à l’opinion publique internationale :

Tweet du président sur son compte officiel :

NOUVEAU MONTAGE MENSONGER DES MILITAIRES ALGÉRIENS CONTRE LA KABYLIE

Après le succès retentissant du boycott des élections législatives algériennes du 02/07/2026, par le peuple kabyle qui a répondu à notre appel, la riposte du régime ne s’est pas fait attendre.

D’un côté, la Kabylie est, comme chaque été, livrée à l’enfer des incendies et le refus des autorités coloniales de mobiliser les moyens adéquats pour leur extinction. De l’autre, elle est de nouveau accusée, comme en 2021, de comploter avec le Maroc contre l’Algérie. Par crainte de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou, Israël, fait inédit, n’est cette fois pas associé à cet invraisemblable scénario de l’été 2026.

Je convoque en urgence le Haut Conseil à la Sécurité de la Kabylie. Il se réunira dès aujourd’hui. Demain, je m’adresserai au peuple kabyle ainsi qu’à l’opinion publique internationale pour répondre à ces nouvelles accusations mensongères.

Notre credo demeure inchangé : le pacifisme, le droit du peuple kabyle à l’autodétermination et la démocratie.

Liberté pour les prisonniers politiques kabyles !

Vive la République fédérale de Kabylie !

#Mak #Anavad #Kabylie #FreedomForKabylia #Maroc #France #Israeil #USA

https://x.com/FerhatMhenni/status/2076968496014016861

https://aps.dz/fr/algerie/actualite-nationale/mrjlybo7-demantelement-d-un-groupe-criminel-de-six-individus-du-mouvement-terroriste-mak-dont-quatre-marocains

SIWEL 141310 JUIL 26