L’ASEK interpelle le président allemand sur la répression des prisonniers politiques kabyles en Algérie

Dans une lettre adressée au président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier quelques jours avant d’accueiilir le président algérien Abdelmadjid Tebboune, l’Association Solidarité Europe-Kabylie (ASEK) basée en Suisse appelle l’Allemagne à porter une attention particulière à la dégradation des droits humains en Algérie. L’association dénonce les poursuites visant les militants pacifiques, les défenseurs des droits humains et les journalistes, tout en demandant un engagement en faveur de la libération des prisonniers détenus pour leurs opinions politiques.

BERLIN – 11 juillet 2026 (SIWEL) — L’Association Solidarité Europe-Kabylie (ASEK) a adressé une lettre au président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, afin d’attirer son attention sur la situation des droits humains en Algérie et plus particulièrement sur le sort des prisonniers politiques kabyles.

Dans ce courrier daté du 11 juillet 2026, l’association établit un parallèle entre les appels lancés par le chef de l’État allemand en faveur de la défense de la démocratie et la situation en Algérie, où, selon elle, « un tel appel conduit à l’emprisonnement ».

L’ASEK affirme que le peuple kabyle, présenté comme « l’un des plus anciens peuples de l’espace méditerranéen », est confronté à un processus d’effacement progressif de sa langue et de sa culture sous l’effet des politiques menées par les autorités algériennes.

L’association demande au président allemand de porter une attention particulière au cas des prisonniers kabyles ainsi qu’à celui des défenseurs des droits humains, qu’ils soient enseignants, retraités, journalistes ou militants pacifiques. Elle cite notamment le journaliste français Christophe Gleizes, actuellement détenu en Algérie.

Dans sa lettre, l’ASEK souligne que les informations faisant état de poursuites à caractère politique, de restrictions à la liberté d’expression et d’incarcérations liées à l’exercice pacifique des libertés fondamentales méritent une vigilance accrue de la communauté internationale.

Rappelant que « les droits de l’homme sont universels et indivisibles », l’association invite le président fédéral allemand, dans le cadre de ses prérogatives, à soutenir le respect de la liberté d’expression, de l’engagement politique pacifique et du droit à un procès équitable, tout en œuvrant en faveur de la libération des personnes emprisonnées pour des motifs politiques.

La lettre est signée par Masin At Aamar, au nom de l’Association Solidarité Europe-Kabylie (ASEK) :

[FR]

An das Bundespräsidialamt

Elisabeth-Abegg-Str. 2

10557 Berlin

11 Juillet 2026

Monsieur le Président de la République,

Dans l’un de vos discours, vous avez lancé un appel au peuple allemand, et en particulier à la jeunesse, pour la défense de la démocratie en Allemagne. En Algérie, un tel appel conduit à l’emprisonnement. Le peuple kabyle, l’un des plus anciens peuples méditerranéens, subit lentement mais sûrement un effacement tant dans sa culture que dans sa langue, par les dirigeants algériens postcolonialistes.

Nous nous adressons à vous pour vous demander instamment d’attirer l’attention sur la situation des droits de l’homme en Algérie, en particulier sur le sort des prisonniers kabyles et des défenseurs des droits de l’homme, qu’il s’agisse de retraités, d’enseignants, de journalistes ou, venant d’Europe, du journaliste français Christophe Gleizes.

À nos yeux, les informations faisant état de persécutions politiques, de restrictions à la liberté d’expression et de l’incarcération de militants pacifistes et d’autres personnes concernées méritent une attention particulière.

Les droits de l’homme sont universels et indivisibles. C’est pourquoi nous vous demandons, dans le cadre de vos fonctions, de vous engager en faveur du respect des droits à la liberté d’expression, à l’activité politique et à un procès équitable, et d’œuvrer à la libération des personnes détenues pour des motifs politiques.

Nous vous remercions de votre attention et de votre engagement en faveur de la dignité humaine et des droits de l’homme.

Veuillez recevoir tous mes remerciements.

Masin At Aamar

Au nom de l’association ASEK / Association Solidarité Europe-Kabylie – Verein Solidarität Europa-Kabylei

——–

[DE]

An das Bundespräsidialamt

Elisabeth-Abegg-Str. 2

10557 Berlin

11. Juli 2026

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

In einer Ihrer Reden haben Sie einen Appell an das deutsche Volk und insbesondere an die Jugend zum Schutz der Demokratie in Deutschland gerichtet. In Algerien führt so ein Appell in die Gefangenschaft. Das kabylische Volk, eines der ältesten mediterranen Völker des Mittelmeerraums, wird in seiner Kultur und seiner Sprache durch die postkolonialistischen algerischen Machtahber langsam aber sicher ausradiert.

Wir wenden uns an Sie mit der dringenden Bitte, auf die Menschenrechtslage in Algerien aufmerksam zu machen, insbesondere auf die Situation der kabylischen Gefangenen, MenschenrechtlerInnen, seien es RentnerInnen, LehrerInnen, JournalistInnen oder, aus Europa kommend, der Journalist Christophe Gleizes aus Frankreich.

Aus unserer Sicht verdienen die Berichte über politische Verfolgung, Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Inhaftierung von pazifistischen Aktivisten und anderen betroffenen Personen besondere Beachtung.

Menschenrechte sind universell und unteilbar. Deshalb bitte wir Sie, sich im Rahmen Ihres Amtes für die Achtung der Rechte auf freie Meinungsäußerung, politische Betätigung und faire Verfahren einzusetzen und auf die Freilassung von Personen hinzuwirken, die aus politischen Gründen inhaftiert wurden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement für die Menschenwürde und die Menschenrechte.

Mit freundlichen Grüßen

Masin At Aamar

Im Namen des Vereins ASEK /Association Solidarité Europe-Kabylie – Verein Solidarität Europa-Kabylei

SIWEL 242329 JUIL 26