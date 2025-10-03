Congrès extraordinaire du MAK : une grande rencontre avec la base militante annoncée pour ce 4 octobre

PARIS (SIWEL) —En vue du Congrès extraordinaire du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), prévu le 19 octobre, une large rencontre-débat interne rassemblera les militants, les cadres et la Présidence du Mouvement, ce samedi 4 octobre . L’objectif est d’approfondir la compréhension de la nouvelle orientation stratégique et de préparer la base militante à cet événement historique.

Dans ce cadre, plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les coordinations du mouvement indépendantiste. La rencontre du 4 octobre doit permettre de revenir en détail sur le document élaboré à partir des interrogations de la base, mais aussi d’apporter de nouvelles clarifications et d’intégrer d’éventuelles questions supplémentaires.

A rappeler que que ce congrès extraordinaire est organisé dans le sillage de la Déclaration unilatérale d’indépendance de la Kabylie, prévue pour le 14 décembre 2025. Contacté par nos soins, le Premier ministre de l’Anavad, Hanafi Ferhouh, a précisé que la commission mixte de préparation, installée depuis début septembre, suit un calendrier en deux étapes, dont la seconde ne pourra s’ouvrir qu’en cas d’adoption de la résolution par le Congrès et examiné par Parlement kabyle.

Lors de sa prise de parole au rassemblement du dimanche 28 septembre à Paris, le Premier ministre Hanafi Ferhouh a encouragé la base militante à soutenir cette nouvelle orientation, la qualifiant d’« acte fondateur qui imposera une nouvelle réalité politique sur la scène internationale ». Il a appelé les militants à accorder toute leur confiance aux institutions kabyles.

nbb,

