Karim Achab investi Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil à Montréal

MONTRÉAL (SIWEL) — Karim Achab a été officiellement investi samedi 10 octobre à Montréal au poste de Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil par Ferhat Mehenni, président de l’Anavad. Son mandat a pris effet le jour même.

Organisée en duplex entre Montréal et Paris, l’investiture a réuni des responsables, des militants et des représentants d’institutions kabyles. À Paris, le Premier ministre sortant, Hanafi Ferhouh, est intervenu à l’occasion de la passation des responsabilités et souhaiter pleine réussite à son successeur.

En remettant son mandat à Karim Achab, Ferhat Mehenni lui confie la direction et la coordination de l’action gouvernementale, ainsi que la proposition et la mise en œuvre des orientations du gouvernement, conformément aux règles institutionnelles applicables. Il lui revient également d’assurer la coordination des ministères et de veiller à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Ferhat Mehenni a inscrit cette responsabilité dans la poursuite de la construction de la République fédérale de la Kabylie par des moyens pacifiques et conformes au droit international.

Lors de sa prise de parole, Mass Karim Achab s’est exprimé dans un kabyle limpide. Revenant avec des mots forts sur la situation vécue par la Kabylie depuis la décolonisation de l’Algérie, il a suscité l’émotion parmi l’assistance, tout en affirmant son engagement sans faille à mener sa mission avec détermination, au service du peuple kabyle et de la République Fédérale de Kabylie.

Cette investiture marque une nouvelle étape dans l’organisation des institutions portées par le mouvement indépendantiste kabyle, avec une mobilisation de sa diaspora de part et d’autre de l’Atlantique.

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