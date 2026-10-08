Karim Achab sera investi Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil le 10 octobre au Canada

CANADA (SIWEL) — Alors que l’Algérie s’enfonce dans le tout répressif, la construction de la République fédérale de Kabylie continue. En effet, Karim Achab sera investi Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) ce samedi 10 octobre 2026, lors d’une cérémonie présidée par Ferhat Mehenni. Il succédera à Hanafi Ferhouh, en fonction depuis 2023. Une nouvelle équipe gouvernementale sera présentée à cette occasion et ses membres prêteront serment.

L’investiture se tiendra au Canada, en présence de représentants des différentes coordinations du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) ainsi que de plusieurs institutions kabyles mais également de personnalités québécoises et canadiennes. Une liaison en duplex sera également établie depuis Paris. De part et d’autre de l’Atlantique, responsables et militants partageront un même moment de rassemblement autour de cette nouvelle étape pour l’Anavad.

Karim Achab a déjà exercé plusieurs responsabilités au sein du Gouvernement kabyle en exil. Ancien ministre de la Langue et de la Culture kabyles, il a été nommé, en juin 2024, directeur des Relations internationales auprès de la présidence. Son parcours associe également l’enseignement et la recherche en linguistique à son engagement pour la langue kabyle. Cette expérience, acquise dans les domaines culturel et international, accompagnera désormais ses nouvelles fonctions à la tête de l’exécutif kabyle en exil.

La journée du 10 octobre sera marquée par l’investiture du Premier ministre, puis par la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale et la prestation de serment de ses membres. Un reportage complet sur la cérémonie sera diffusé par la suite sur Taqvaylit TV.

gvs,