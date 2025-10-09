Tout en saluant l’Accord de paix à Gaza, le Président de l’Anavad fait un parallèle avec la Kabylie

PARIS (SIWEL) — Le président du Gouvernement kabyle en exil, Ferhat Mehenni, a salué jeudi 9 octobre 2025 « l’accord de paix à Gaza arraché par le président américain Donald Trump », en établissant un parallèle direct entre la violence subie par les populations civiles de Gaza et la détermination du peuple kabyle à éviter une telle barbarie dans son combat pour l’autodétermination.

Le leader Kabyle a exprimé sa joie pour « le retour chez eux des otages israéliens, morts ou vivants », et a « applaudi la fin des bombardements sur Gaza, la fin des souffrances des Gazaouis, la fin de la peur et, espérons-le, la fin de la haine ». Il a rappelé que « le terrible bilan de l’opération terroriste du 7 octobre 2023 » dépasse les seuls chiffres et laisse des « traumatismes psychologiques » susceptibles d’hypothéquer une paix durable.

Le dirigeant du Mouvement indépendantiste Kabyle a ensuite fait un parallèle politique et stratégique avec la cause Kabyle : en optant pour « la voie pacifique », même en état de légitime défense et malgré « des provocations quotidiennes de l’Algérie visant à nous inciter à prendre les armes », le Pays kabyle est, a-t-il martelé, resté « ferme sur l’exigence d’un avenir de liberté » et sur l’option d’un « combat pacifique » pour l’indépendance. Il a conclu par un appel : « Liberté pour les otages kabyles retenus dans les prisons algériennes. Paix et liberté pour la Kabylie et son peuple civilisé. »

GUERRE ET PAIX À GAZA

Un accord arraché par le président Trump. Au nom de la Kabylie, je salue l’accord de paix à Gaza, arraché par le président américain Donald Trump, entre Israël et le Hamas.

La ruine de Gaza n’aurait probablement pas eu lieu si les otages avaient été libérés… — FERHAT MEHENNI (@FerhatMhenni) October 9, 2025

SIWEL 091420 OCT 25