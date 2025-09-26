Déclaration unilatérale d’indépendance : le MAK avance « avec engouement » vers son congrès extraordinaire

Dans une note parvenue à la rédaction de Siwel ce 25 septembre 2025, le président du Bureau Exécutif Général (BEG) du MAK, Mass Reza At Sɛid, a affirmé que les préparatifs pour le congrès extraordinaire du mouvement, prévu le 19 octobre, avancent « bon train et en toute sérénité ».

Le responsable du BEG, qui chapeaute l’ensemble des sections et coordinations du MAK en Kabylie comme au sein de la diaspora, s’est dit « très satisfait de la mobilisation constatée au sein des différentes structures ». Il a ajouté que « la Déclaration unilatérale d’indépendance prévue pour le 14 décembre suscite un réel engouement parmi les militants, qui ont soulevé des questions légitimes et intéressantes ». À ce propos, il a annoncé que toutes les sections et coordinations ont reçu « un document de 32 pages qui répond à l’ensemble de ces questions » et précisé que ce document « sera enrichi de réponses à d’éventuelles questions complémentaires ».

Malgré la répression exercée par les autorités coloniales algériennes en Kabylie et les intimidations visant la diaspora kabyle, la commission de préparation du congrès a déployé son plan afin que le débat autour de la Déclaration unilatérale d’indépendance puisse avoir lieu. Ce 19 octobre, les structures du MAK devront se prononcer pour ou contre ce projet.

Contacté par Siwel, le porte-parole de l’Anavad, Mulud At Azdin, a quant à lui indiqué que « ce document question/réponses diffusé en interne a mobilisé l’Anavad et sa présidence afin de donner des repères clairs qui vont permettre, par la suite, de mobiliser largement la population Kabyle« . Concernant la Déclaration Unilatérale d’indépendance prévue le 14 décembre, Mulud At Azdin a assuré que « les préparatifs se poursuivent », soulignant que « l’événement est d’une telle importance que les actions les plus structurantes ont déjà été lancées dès ce mois de septembre ». Il a toutefois insisté : « Cela ne nous empêchera pas de respecter la décision qui sera entérinée par le congrès. »

Quant au lieu de la future proclamation, le porte-parole n’a pas souhaité en dire davantage, mais a rappelé : « La création du MAK en 2001 a eu lieu en Kabylie, la mise sur pied de l’Anavad en 2010 s’est déroulée à Paris, en France, la proclamation de la renaissance de l’État kabyle a été faite aux États-Unis devant le siège de l’ONU. Le choix du pays de la Déclaration d’indépendance ne sera pas le fruit du hasard et nous le divulguerons au moment opportun. » Et de conclure : « Dans tous les cas, c’est un événement mondial qui trouvera tout l’écho qu’il mérite chez tous kabyles, auprès des institutions internationales et des médias du monde entier. Nous l’espérons et travaillons pour. »

NBA,