L’Imni Aqvayli réaffirme le rôle central du Parlement kabyle dans l’édification de l’État souverain

EXIL (SIWEL) — Dans un texte politique et institutionnel publié sur la page officielle du Parlement kabyle, le président par intérim de l’Imni Aqvayli, Mas Hamid At Ali Ukadi, expose la vision stratégique de l’institution parlementaire dans le processus d’édification de l’État kabyle. Revenant sur la proclamation d’indépendance du 14 décembre 2025, il insiste sur la légitimité juridique et démocratique des institutions kabyles, la préparation des structures régaliennes, ainsi que l’offensive diplomatique engagée en vue d’une reconnaissance internationale de la Kabylie. Ci-dessous, le texte intégral publié par l’Imni Aqvayli :

L’Édification de l’État kabyle : le Parlement kabyle, garant de la souveraineté et de la démocratie

Par Mas Hamid At Ali Ukadi, Président par intérim de l’Imni Aqvayli

Depuis la proclamation solennelle de l’indépendance de la Kabylie le 14 décembre 2025, nous avons franchi un seuil historique. Pour l’Imni Aqvayli (Parlement kabyle), cette date n’est pas seulement un symbole, mais l’acte fondateur d’une souveraineté juridique que nous exerçons désormais avec rigueur et méthode. En tant qu’institution législative, notre mission est de transformer cette volonté populaire en une architecture étatique inébranlable, ancrée dans le droit international.

I — La légitimité législative comme socle de la Nation

L’Imni Aqvayli est l’expression démocratique et institutionnelle de la voix du peuple kabyle. Notre légitimité repose sur la Loi portant Déclaration d’Indépendance adoptée le 24 octobre 2025, qui établit l’existence de l’État kabyle souverain.

Sous mon autorité, le Parlement veille à ce que chaque étape de la transition soit conforme à la Constitution kabyle du 14 juin 2022. Ce texte n’est pas une simple déclaration d’intention ; il définit une République fédérale, laïque et pluraliste, garantissant la séparation des pouvoirs et l’égalité absolue entre les femmes et les hommes. Nous puisons notre force dans la tradition millénaire de la Tajmaɛt, cette assemblée villageoise qui constitue l’une des formes les plus anciennes de démocratie participative au monde.

II — L’offensive diplomatique : vers une reconnaissance mondiale

L’indépendance de la Kabylie relève désormais du droit international. Fidèle à ses engagements, l’Imni Aqvayli a engagé un dialogue institutionnel avec plusieurs instances parlementaires à travers le monde, affirmant ainsi sa place sur la scène diplomatique internationale.

Dans cette démarche, nous avons officiellement sollicité l’obtention d’un statut d’observateur ou de membre associé auprès des organisations compétentes, afin de porter avec légitimité la voix du peuple kabyle dans le concert des nations.

Notre stratégie est claire :

– Obtenir un statut de membre observateur auprès des organisations internationales compétentes ;

– Démontrer que l’État kabyle constitue un facteur de stabilité et de paix régionale en Afrique du Nord ;

– Documenter et porter devant les juridictions internationales toute forme de répression exercée par le régime colonial algérien contre nos citoyens.

III — Former les cadres de la République fédérale

La souveraineté exige de l’expertise. Le Parlement travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement kabyle en exil (Anavad) afin de préparer les structures régaliennes de demain. Il est de notre responsabilité de former des élus et des cadres capables de gérer les futures institutions de la Kabylie indépendante, notamment la Banque centrale et le Haut Conseil de Sécurité de la Kabylie (HCSK).

Nous appelons chaque militant et chaque cadre de la diaspora — pilier inébranlable de notre quête d’indépendance — à s’investir pleinement dans cette préparation nationale. L’heure n’est plus à la simple contestation, mais à l’exercice de la magistrature d’État.

Conclusion : un destin irréversible

Le chemin tracé depuis les Printemps de 1980 et de 1981, ainsi que le sacrifice des 128 martyrs de 2001, nous imposent une unité sans faille. Malgré l’absence temporaire de maîtrise physique de notre territoire, la continuité de l’autorité politique kabyle demeure assurée par nos institutions.

L’Histoire est têtue : aucun décret ne peut effacer un peuple qui a décidé d’exister. L’État kabyle est désormais une réalité en marche, porteuse d’une perspective démocratique et pacifique pour l’avenir.

Vive la Kabylie unie, libre et indépendante.

SIWEL 272024 MAI 26